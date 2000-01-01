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Группа компаний Капитал ПЛЮС
Создание и сопровождение образовательных организаций

Создание и запуск образовательных организаций

Готовые учебные центры, образовательные франшизы, создание и запуск деятельности учебных центров "под ключ"

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Услуги образовательным организациям

От регистрации образовательной организации до получения образовательной лицензии и государственной аккредитации

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Поставка оборудования и программ

Снабжение учебных центров: поставка учебного оборудования, программного обеспечения и учебных комплексов для СДО

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Построение Систем Дистанционного Обучения и CRM

Разработка образовательных программ и видео-лекций для Систем Дистанционного Обучения. Интеграция с CRM

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О Группе компаний

Формирование нашей компании началось с 2005 года на базе Консалтинговой группы "ЛЕКС", с которой наша команда переняла высокие стандарты по оказанию консалтинговых услуг. Особую роль в формировании принципов и подходов нашей компании сыграли руководители Консалтинговой группы "ЛЕКС" Анатолий Ким и Джавид Дамиров, которые заложили необходимые ценностные ориентиры и основные идеи наработки "клиентов на всю жизнь"
В процессе профессионального роста и самоосознания Группа расширялась, добавляя новые направления профессиональной деятельности

Юристы-консультанты

Юристы-консультанты
Методисты

Методисты
Специалисты по снабжению

Специалисты по снабжению

Наша задача – быть полезными для своих клиентов. Поэтому мы уделяем значительное время оказанию бесплатных консультаций, семинаров и вебинаров

Мы стараемся донести до своих клиентов простую идею: “Решение проблемы заключается в поиске людей, которые ее решат....“
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Для регионов 8 (800) 550-86-72

г.Москва +7 (499) 938-98-60

г.Тюмень+7 (3452) 61-97-90

г.Тюмень+7 (3452) 59-48-60

История Группы

2005

Создание консалтинговой компании

В целях оказания юридических услуг в Ханты-Мансийске была создана компания "Капитал плюс"

2009

Создание Группы

Расширение спектра услуг, формирование Группы компаний: на базе юридической фирмы выделено бухгалтерское и маркетинговое направления

2012

Выход на Тюменскую область

Расширение территории деятельности Группы

2016

Переезд управляющей компании в г.Тюмень

2019

Переезд управляющей компании в г.Москву

Центр повышения профессиональных навыков
Юридическая фирма
Центр web-технологий
Центр маркетинговых технологий АВАНТАЖ
 

Отзывы наших клиентов

По итогам работы с Группой компаний "Капитал ПЛЮС" по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.

"Академия красоты"

Генеральный директор Т.И.Князева

По итогам работы с Группой компаний "Капитал "ПЛЮС" по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.

"Компания "Сибирь"

Генеральный директор Г.Н. Нечаева

Подтверждаем успешное окончание проекта по созданию учебного центра дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта. Рекомендуем услуги Группы компаний "Капитал ПЛЮС" по лицензированию учебных центров в области физической культуры и спорта.

"Центр физического развития "ЮГРА" (г. Нягань)

Директор - М.В. Бондарь

По итогам работы с Группой компаний "Капитал ПЛЮС" по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем ее услуги. Сотрудники компании качественно выполнили поставленную задачу и держали нас в курсе дел.

Клуб БУСИДО Дзюдо (г. Тюмень)

Директор - Г.Е. Давыдов

По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги. Считаем компанию «Капитал ПЛЮС» надежным партнером и в дальнейшем планируем работать с этой организацией.

школа английского языка «Fun English» (г.Тюмень)

ИП Малиновский К.В.

Даем положительную оценку работе Группы компаний «Капитал ПЛЮС», которая показала свою способность с полной ответственностью подходить к поставленным задачам, выполняя работу качественно. Отличительной чертой работы «Капитал Плюс» является высокий профессионализм и организованность сотрудников. Рекомендуем Группу компаний «Капитал ПЛЮС» как надежного и стабильного делового партнера.

Школа английского языка «ABC school» (г.Тюмень)

ИП Калайда Я.А.

По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.

ООО «ХАЛИФАКС» (г.Ханты-Мансийск)

Директор - Т. К. Алагушева

ООО «Санкт-Петербургская школа дизайна» сотрудничает с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» с 2014 г. За время совместной работы Группа подтвердила свой высочайший профессиональный статус, активность и компетентность в выполнении поставленных задач. По итогам сотрудничества с данной организацией по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку их работе и рекомендуем ее услуги.

ООО «Санкт-Петербургская школа дизайна» ( г.Тюмень)

Директор - Ю.К. Гатауллина

Благодаря главному принципу работы Группы компаний «Капитал ПЛЮС» - построение с клиентами доверительных отношений, основанных на профессионализме и взаимном уважении, она, по нашему мнению, занимает высокое положение по опросу получения образовательной лицензии. Мы даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем ее услуги.

Школа ментальной арифметики «Uniqum kids» (г. Тюмень)

Директор - В.Н. Маслихов

Даем положительную оценку работе специалистов Группы компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии. Все условия договора были соблюдены и цель была достигнута – лицензия получена. Однозначно рекомендую данную организацию, с целью получения лицензий.

АНО ДОО «Сказочный лес»

Директор - Видяева В.К.

По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.

Школа скорочтения и управления информацией «IQ 007» (г. Тюмень)

ИП Постникова В.С.

Даем положительную оценку данной компании по решению юридических вопросов деятельности образовательной организации. Мы благодарим специалистов Группы компаний «Капитал ПЛЮС» за высокопрофессиональный подход, качественное и своевременное выполнение взятых на себя обязательств.

АНО ДПО «Институт профессиональных инноваций» (г. Нижневартовск)

Директор - Е.Г. Раймова

По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.

АНО ДО «Центр помощи мигрантам» (г. Ханты-Мансийск)

Директор - А.В Прокудин

Даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем услуги Группы компаний "Капитал ПЛЮС" по получению образовательной лицензии. Выражаем благодарность за оперативность в работе, исключительную компетентность, добросовестность и доброжелательное отношение к заказчику.

ООО «Центр личностного развития и международных коммуникаций» (г. Сургут)

Директор - Цвелых Н.А.

По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу сопровождения деятельности образовательных организаций, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги. Мы очень благодарны профессиональной работе Вашей организации.

ЧОУ «УЧЕБНО-КУРСОВОЙ ПУНКТ» (г. Пыть-Ях)

Директор - Н.М. Колоскова

По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.

ЧОУ ДПО "Учебный центр "Профессионал" (г. Нижневартовск)

Директор - О.И. Демченко

По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.

ЧОУ ДПО «Учебный центр Новые перспективы» (г. Нижневартовск)

Директор - А.В. Козаченко

По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.

ООО «Техносервис» (г. Пыть-Ях)

Директор - Ю.В. Агафонов

По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.

ООО «Сургутский Репетиторский Центр Школа Плюс» (г. Сургут)

Директор - О.В. Белая

По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.

АНО ДПО "АКАДЕМИЯ СТАНДАРТ" (г. Сургут)

Директор - В.А. Локшина

По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.

ООО "СОЮЗ-А" (г. Нижневартовск)

Директор - А.Ф. Исламов

По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.

ООО "АКАДЕМИК" (г. Радужный)

Директор - Ю.В. Ткаченко

По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу лицензирования и сопровождения деятельности образовательных организаций, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.

ЧУ ДПО "ОНИКС" (г. Нижневартовск)

Директор - З.И. Превозкин

По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.

ООО "ЛЕГИОН" (г. Тюмень)

Директор - М.В. Хохлов

За время сотрудничества организация показала свою способность с полной ответственностью подходить к поставленным задачам, выполнять их качественно и оперативно. Отличительной чертой компании является профессионализм её сотрудников. Рекомендую Группу компаний «Капитал ПЛЮС» как надежную организацию.

Студия изучения Английского языка «LONDON HOUSE» (г. Ханты-Мансийск)

ИП Лацук Е.Н.

От имени моей организации хочу выразить огромную благодарность за Вашу профессиональную работу, чем я и доволен! Благодаря Вашей компании моя организация обрела значимость! Я рекомендую всем Группу компаний «Капитал ПЛЮС» в получении образовательной лицензии и даем положительную оценку данной организации. Спасибо за Вашу работу!!!

Студия – школа изобразительного искусства «Художник» (г. Нягань)

ИП Гаджирагимов А.И.

По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.

ООО "Центр изучения Английского языка "EngSpace" (г.Тюмень)

Директор - М.С. Крячко

По вопросу лицензирования и сопровождения деятельности образовательных организаций, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.

ООО "Гарант Сервис Университет" (г. Нижневартовск)

Директор - Е.А.Черанева

По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации. Мы рекомендуем воспользоваться услугами данной компании.

ЧОУ ДО "Центр боевых искусств "Восхождение" (г. Сургут)

Директор - В.Н. Хакимов

Хотим выразить свою искреннюю благодарность за профессиональную организацию работы в вопросе получения образовательной лицензии. Мы ценим Вашу работу и готовы рекомендовать ООО «Группа компаний «Капитал ПЛЮС», фирму как ответственного и надежного партнера. Уверены, что присущая Вам ответственность и компетентность будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию, Вашей компании.

ООО "Учебный центр "БУСТЕР" (г. Мегион)

Генеральный директор - Е.А. Трушников

Даем положительную оценку данной организации, специалисты которой не только точно и в срок выполняют взятые на себя обязательства, но и грамотно консультируют на перспективу, учитывая изменяющееся законодательство. Рекомендуем Группу компаний «Капитал ПЛЮС» как грамотное и надежное предприятие.

ЧОУ ДПО "Учебный центр "Альфа-подготовка" ( г.Сургут)

Директор - Е.В. Мельников

По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу юридического сопровождения деятельности образовательной организации, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем ее услуги.

ЧОУ ДПО "Учебно-производственный центр "Авто-класс" (г. Покачи)

Директор - В.А. Машнов

Даем положительную оценку работе специалистов Группы компаний «Капитал ПЛЮС» по лицензированию и решению юридических вопросов деятельности образовательной организации. Благодарим за высокопрофессиональный подход, качественное и своевременное выполнение взятых на себя обязательств.

ООО "Учебный центр "101 курс (г. Нижневартовск)

Директор - О.В. Васильева

Что в нас ценят клиенты?

1

Мы ведем дело до конца

В договоре на оказание консультационно-правовых услуг описано, что мы ведем дело до конца, вне зависимости от того какие трудности возникнут в ходе работ

2

Мы любим своих клиентов

Поддержание теплых и дружественных отношений для нас важнее перманентной выгоды

3

Мы дорожим своей репутацией

Порядочность и хорошие отношения с клиентом, государственными органами - основа нашей работы



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Многоканальные телефоны

Для регионов 8 (800) 550-86-72
г.Москва +7 (499) 938-98-60
г.Тюмень +7 (3452) 59-48-60
г.Тюмень +7 (3452) 61-97-90

География работы Группы

Мы работаем на территории всей России в рамках правительственной программы "Электронное правительство".
Все документы готовятся специалистами нашей Группы удаленно и подаются через специальные электронные сервисы

Режим работы и контакты

Режим работы: с 7-00 до 18-00 с пнд по птн по времени Мск
Общие вопросы: info@gk-kp.ru
Учебный центр: info@profnaviki.ru
Юристы: info@arbitr-hmao.ru

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Специализированный консалтинговый центр комплексного сопровождения учебных центров