О Группе компаний

Формирование нашей компании началось с 2005 года на базе Консалтинговой группы "ЛЕКС", с которой наша команда переняла высокие стандарты по оказанию консалтинговых услуг. Особую роль в формировании принципов и подходов нашей компании сыграли руководители Консалтинговой группы "ЛЕКС" Анатолий Ким и Джавид Дамиров, которые заложили необходимые ценностные ориентиры и основные идеи наработки "клиентов на всю жизнь" В процессе профессионального роста и самоосознания Группа расширялась, добавляя новые направления профессиональной деятельности

Наша задача – быть полезными для своих клиентов. Поэтому мы уделяем значительное время оказанию бесплатных консультаций, семинаров и вебинаров

Мы стараемся донести до своих клиентов простую идею: “Решение проблемы заключается в поиске людей, которые ее решат....“