О Группе компаний

Готовые учебные центры, образовательные франшизы, создание и запуск деятельности учебных центров "под ключ"
Готовые учебные центры, образовательные франшизы, создание и запуск деятельности учебных центров "под ключ"
От регистрации образовательной организации до получения образовательной лицензии и государственной аккредитации
Снабжение учебных центров: поставка учебного оборудования, программного обеспечения и учебных комплексов для СДО
Разработка образовательных программ и видео-лекций для Систем Дистанционного Обучения. Интеграция с CRM
Формирование нашей компании началось с 2005 года на базе Консалтинговой группы "ЛЕКС", с которой наша команда переняла высокие стандарты по оказанию консалтинговых услуг. Особую роль в формировании принципов и подходов нашей компании сыграли руководители Консалтинговой группы "ЛЕКС" Анатолий Ким и Джавид Дамиров, которые заложили необходимые ценностные ориентиры и основные идеи наработки "клиентов на всю жизнь"
В процессе профессионального роста и самоосознания Группа расширялась, добавляя новые направления профессиональной деятельности
Наша задача – быть полезными для своих клиентов. Поэтому мы уделяем значительное время оказанию бесплатных консультаций, семинаров и вебинаров
Для регионов 8 (800) 550-86-72
г.Москва +7 (499) 938-98-60
г.Тюмень+7 (3452) 61-97-90
г.Тюмень+7 (3452) 59-48-60
В целях оказания юридических услуг в Ханты-Мансийске была создана компания "Капитал плюс"
Расширение спектра услуг, формирование Группы компаний: на базе юридической фирмы выделено бухгалтерское и маркетинговое направления
Расширение территории деятельности Группы
По итогам работы с Группой компаний "Капитал ПЛЮС" по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.
Генеральный директор Т.И.Князева
По итогам работы с Группой компаний "Капитал "ПЛЮС" по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.
Генеральный директор Г.Н. Нечаева
Подтверждаем успешное окончание проекта по созданию учебного центра дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта. Рекомендуем услуги Группы компаний "Капитал ПЛЮС" по лицензированию учебных центров в области физической культуры и спорта.
Директор - М.В. Бондарь
По итогам работы с Группой компаний "Капитал ПЛЮС" по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем ее услуги. Сотрудники компании качественно выполнили поставленную задачу и держали нас в курсе дел.
Директор - Г.Е. Давыдов
По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги. Считаем компанию «Капитал ПЛЮС» надежным партнером и в дальнейшем планируем работать с этой организацией.
ИП Малиновский К.В.
Даем положительную оценку работе Группы компаний «Капитал ПЛЮС», которая показала свою способность с полной ответственностью подходить к поставленным задачам, выполняя работу качественно. Отличительной чертой работы «Капитал Плюс» является высокий профессионализм и организованность сотрудников. Рекомендуем Группу компаний «Капитал ПЛЮС» как надежного и стабильного делового партнера.
ИП Калайда Я.А.
По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.
Директор - Т. К. Алагушева
ООО «Санкт-Петербургская школа дизайна» сотрудничает с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» с 2014 г. За время совместной работы Группа подтвердила свой высочайший профессиональный статус, активность и компетентность в выполнении поставленных задач. По итогам сотрудничества с данной организацией по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку их работе и рекомендуем ее услуги.
Директор - Ю.К. Гатауллина
Благодаря главному принципу работы Группы компаний «Капитал ПЛЮС» - построение с клиентами доверительных отношений, основанных на профессионализме и взаимном уважении, она, по нашему мнению, занимает высокое положение по опросу получения образовательной лицензии. Мы даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем ее услуги.
Директор - В.Н. Маслихов
Даем положительную оценку работе специалистов Группы компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии. Все условия договора были соблюдены и цель была достигнута – лицензия получена. Однозначно рекомендую данную организацию, с целью получения лицензий.
Директор - Видяева В.К.
По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.
ИП Постникова В.С.
Даем положительную оценку данной компании по решению юридических вопросов деятельности образовательной организации. Мы благодарим специалистов Группы компаний «Капитал ПЛЮС» за высокопрофессиональный подход, качественное и своевременное выполнение взятых на себя обязательств.
Директор - Е.Г. Раймова
По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.
Директор - А.В Прокудин
Даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем услуги Группы компаний "Капитал ПЛЮС" по получению образовательной лицензии. Выражаем благодарность за оперативность в работе, исключительную компетентность, добросовестность и доброжелательное отношение к заказчику.
Директор - Цвелых Н.А.
По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу сопровождения деятельности образовательных организаций, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги. Мы очень благодарны профессиональной работе Вашей организации.
Директор - Н.М. Колоскова
По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.
Директор - О.И. Демченко
По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.
Директор - А.В. Козаченко
По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.
Директор - Ю.В. Агафонов
По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.
Директор - О.В. Белая
По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.
Директор - В.А. Локшина
По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.
Директор - А.Ф. Исламов
По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.
Директор - Ю.В. Ткаченко
По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу лицензирования и сопровождения деятельности образовательных организаций, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.
Директор - З.И. Превозкин
По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.
Директор - М.В. Хохлов
За время сотрудничества организация показала свою способность с полной ответственностью подходить к поставленным задачам, выполнять их качественно и оперативно. Отличительной чертой компании является профессионализм её сотрудников. Рекомендую Группу компаний «Капитал ПЛЮС» как надежную организацию.
ИП Лацук Е.Н.
От имени моей организации хочу выразить огромную благодарность за Вашу профессиональную работу, чем я и доволен! Благодаря Вашей компании моя организация обрела значимость! Я рекомендую всем Группу компаний «Капитал ПЛЮС» в получении образовательной лицензии и даем положительную оценку данной организации. Спасибо за Вашу работу!!!
ИП Гаджирагимов А.И.
По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.
Директор - М.С. Крячко
По вопросу лицензирования и сопровождения деятельности образовательных организаций, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем её услуги.
Директор - Е.А.Черанева
По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу получения образовательной лицензии, даем положительную оценку работе данной организации. Мы рекомендуем воспользоваться услугами данной компании.
Директор - В.Н. Хакимов
Хотим выразить свою искреннюю благодарность за профессиональную организацию работы в вопросе получения образовательной лицензии. Мы ценим Вашу работу и готовы рекомендовать ООО «Группа компаний «Капитал ПЛЮС», фирму как ответственного и надежного партнера. Уверены, что присущая Вам ответственность и компетентность будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию, Вашей компании.
Генеральный директор - Е.А. Трушников
Даем положительную оценку данной организации, специалисты которой не только точно и в срок выполняют взятые на себя обязательства, но и грамотно консультируют на перспективу, учитывая изменяющееся законодательство. Рекомендуем Группу компаний «Капитал ПЛЮС» как грамотное и надежное предприятие.
Директор - Е.В. Мельников
По итогам работы с Группой компаний «Капитал ПЛЮС» по вопросу юридического сопровождения деятельности образовательной организации, даем положительную оценку работе данной организации и рекомендуем ее услуги.
Директор - В.А. Машнов
Даем положительную оценку работе специалистов Группы компаний «Капитал ПЛЮС» по лицензированию и решению юридических вопросов деятельности образовательной организации. Благодарим за высокопрофессиональный подход, качественное и своевременное выполнение взятых на себя обязательств.
Директор - О.В. Васильева
В договоре на оказание консультационно-правовых услуг описано, что мы ведем дело до конца, вне зависимости от того какие трудности возникнут в ходе работ
Поддержание теплых и дружественных отношений для нас важнее перманентной выгоды
Порядочность и хорошие отношения с клиентом, государственными органами - основа нашей работы
Для регионов 8 (800) 550-86-72
г.Москва +7 (499) 938-98-60
г.Тюмень +7 (3452) 59-48-60
г.Тюмень +7 (3452) 61-97-90
Мы работаем на территории всей России в рамках правительственной программы "Электронное правительство".
Все документы готовятся специалистами нашей Группы удаленно и подаются через специальные электронные сервисы
Режим работы: с 7-00 до 18-00 с пнд по птн по времени Мск
Общие вопросы: info@gk-kp.ru
Учебный центр: info@profnaviki.ru
Юристы: info@arbitr-hmao.ru